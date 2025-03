Lecce, Konan N'Dri sul ko di Firenze: "Ci aspettavamo di più, i viola venivano da tre sconfitte"

L'attaccante del Lecce, Konan N'Dri, si è così espresso a TeleRama sulla sconfitta rimediata contro la Fiorentina: "Tutta la squadra è delusa per la sconfitta con la Fiorentina, ci aspettavamo di fare di più contro una squadra che veniva da tre sconfitte consecutive. Però la delusione fa parte del gioco. Il sistema che avevamo preparato ha funzionato, ci è mancato qualcosa in attacco. Non siamo riusciti ad essere incisivi e concreti sotto porta".

C'era la sensazione che voleste riscattarvi dall'Udinese.

"Avremmo voluto dimostrare qualcosa in più, dopo quello che è successo con l'Udinese. Però non è avvenuto, ma sicuramente non è una questione di orgoglio perché la determinazione non manca all'interno della squadra, quindi speriamo di rifarci al più presto".