Come sta l'Udinese? Tante assenze e l'ultima di Sanchez in bianconero

A due giorni da Udinese-Fiorentina, la squadra bianconera si prepara in vista dell'ultima giornata di campionato con due recuperi e due nuovi assenti. Tornano dalla squalifica Lucca e Atta, mentre dovranno saltare la gara Kristensen e Lovric. Da valutare le condizioni di Kamara uscito acciaccato dalla sfida contro la Juventus. In porta andrà Okoye, con in difesa Solet, Kabasele e si spera nel recupero di Bijol, altrimenti è pronto Giannetti.

Sulle fasce Ehizibue con Kamara, mentre al centro ci saranno Karlstrom, Ekkelenkamp e Zarraga. Davanti ballottaggio tra Lucca e Iker Bravo (non al meglio) per affiancare Davis. Ancora panchina per Alexis Sanchez, autore qualche giorno fa di un post criptico sui social e quasi sicuramente all'ultima in maglia bianconera. Questo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com.