LECCE, Ecco il futuro contrattuale dei prossimi avversari dei viola

In un interessante approfondimento sul mercato, Tuttomercatoweb.com ha delineato il futuro di molti giocatori del Lecce, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Da quando Corvino, ex direttore sportivo viola, è tornato a dirigere il mercato della squadra salentina, ogni estate ha portato numerosi movimenti. Quest'anno non è stato diverso, con diversi volti nuovi, tra cui i difensori Kevin Bonifazi e Andy Pelmard, entrambi in prestito con opzione di acquisto.

Tra i giocatori in scadenza ci sono i giovani Ed McJannet e Jeppe Corfitzen, oltre ad Ante Rebic, che ha firmato un contratto annuale. Nicola Sansone e Thorir Helgason scadono nel 2025, mentre il Lecce intende rinnovare il contratto di Federico Baschirotto e potrebbe cedere Antonino Gallo la prossima estate.