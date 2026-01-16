Le ultime da Bologna: Italiano ritrova Skorupski dal 1. Davanti Castro

A quarantotto ore, poco meno, dalla sfida di domenica al Dall'Ara, Tuttomercatoweb.com fa il punto formazione sul Bologna, prossimo avversario della Fiorentina. Rotazioni corte in almeno due reparti, ma imbarazzo della scelta a centrocampo. È questa la situazione che sta accompagnando le scelte di Vincenzo Italiano in vista del derby dell’Appennino contro la Fiorentina. Tra i pali dopo due lunghi mesi potrebbe tornare Skorupski al posto di Ravaglia. Sugli esterni bassi di difesa Zortea è in vantaggio su Holm (lo svedese difficilmente potrà giocare due partite così ravvicinate dopo l’influenza che lo ha debilitato nei giorni precedenti alla sfida di Verna) mentre Miranda dovrebbe spuntarla ancora su Lykogiannis. Al centro si sentirà ancora l’assenza di Lucumì: spazio ad Heggem con la conferma di Vitik al suo fianco (Casale insegue). A centrocampo c’è l’imbarazzo della scelta: 4 uomini per 2 maglie (Sulemana sempre più lontano dalle Due Torri).

Freuler dovrebbe essere nuovamente inamovibile (238’ giocati negli ultimi 8 giorni dal suo rientro) e al suo fianco è ballottaggio tra Ferguson e Pobega, con lo scozzese favorito. Sulla trequarti, ancora out Bernardeschi, rientra invece in anticipo dalla squalifica Cambiaghi, che però dovrebbe partire dalla panchina: ci saranno ancora Orsolini a destra e Odgaard al centro, con Rowe al posto di Dominguez a completare il tridente a sinistra (l’argentino e Fabbian carte da giocarsi a gara in corso). Davanti Immobile preme per una chance da titolare, ma dovrebbe spuntarla nuovamente Castro. Verso la bocciatura Dallinga.

Ecco il probabile undici anti-viola:

Bologna: 4-2-3-1: Skorupski; Zortea, Heggem, Vitik, J. Miranda; Ferguson, Freuler; Rowe, Odgaard, Orsolini; Castro. All. Vincenzo Italiano