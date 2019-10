LAZIO, Parolo mai più regista, a Firenze torna Leiva

Guardando le pagelle di giornali e siti ai giocatori della Lazio, capace di rimontare tre gol all'Atalanta ieri, saltano all'occhio due cose: che Parolo non può fare il regista, che non è il suo ruolo. Inzaghi infatti lo ha messo al posto dello squalificato Lucas Leiva ma i risultati sono stati disastrosi e si è sfiancato a cercare di arginare inutilmente Gomez. Non a caso è uscito sul 3-0 ospite e il resto è storia, vista la rimonta laziale. A Firenze, però, Inzaghi potrà contare di nuovo sul regista titolare. Per il peggiore in campo, voti altissimi invece per Immobile, l'ultimo a mollare ed anzi a prendersi la squadra sulle spalle e capace ("furbo" secondo la definizione dell'arrabbiatissimo Gasperini) di procurarsi due rigori e fare assist per Correa. Capace di riprendersi dalle incertezze del primo tempo, il Corriere dello Sport addirittura lo premia con un nove per "la tigna", chiedendosi dove sarebbe la Lazio senza i suoi gol.