JUVENTUS, I convocati per Firenze: out in cinque

Juventus che si prepara a giocare domani alle 15 contro la Fiorentina e dopo le parole di Massimiliano Allegri sono arrivati anche i convocati dei bianconeri per la trasferta. Out Pogba, Chiesa, Kaio Jorge, Szczesny e Rabiot. Torna Bonucci, prima chiamata per Paredes. Ecco l'elenco completo

Portieri - Pinsoglio, Perin, Garofani.

Difensori - De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti - Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Paredes, Fagioli.

Attaccanti - Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soulé.