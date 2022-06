JUVE, Vice-Vlahovic: idee Arnautovic e Simeone

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, ZURKOWSKI: PER IL RISCATTO OLTRE IL 18 GIUGNO Continuano i dialoghi tra Empoli e Fiorentina per il futuro di Szymon Zurkowski, il cui riscatto da parte del club azzurro non è ancora avvenuto. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i rapporti tra le due società sono ottimi e di conseguenza tutto resta... Continuano i dialoghi tra Empoli e Fiorentina per il futuro di Szymon Zurkowski, il cui riscatto da parte del club azzurro non è ancora avvenuto. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i rapporti tra le due società sono ottimi e di conseguenza tutto resta... NOTIZIE DI FV CRAGNO, RESISTE IL MONZA: LA SETTIMANA PROSSIMA... Sono numerosi i nomi passati al vaglio dalla Fiorentina per il posto di nuovo portiere. E se nelle ultime ore si sono registrati rallentamenti sui fronti Gollini e Vicario, mentre rimane più che acceso quello di Milinkovic-Savic, sul fiorentino (di nascita e di tifo)... Sono numerosi i nomi passati al vaglio dalla Fiorentina per il posto di nuovo portiere. E se nelle ultime ore si sono registrati rallentamenti sui fronti Gollini e Vicario, mentre rimane più che acceso quello di Milinkovic-Savic, sul fiorentino (di nascita e di tifo)... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 giugno 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi