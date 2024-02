JURIC, Buongiorno forse rientra contro la Fiorentina

Fonte: TMW

Alla vigilia del match contro la Lazio, il tecnico del Torino Ivan Juric si è così espresso in sala stampa: "Siamo vogliosi e stiamo bene mentalmente, ma abbiamo avuto diversi giocatori con l'influenza. E' stata una settimana particolare".

Che pericoli porta la Lazio?

"C'è poco da dire, li conosciamo e vengono dalla vittoria contro il Bayern. Con il Bologna gli è andata male, Sarri sa esattamente cosa vuole fare: tra noi sono state sempre partite belle anche per il pubblico, speriamo di riuscire a prevalere".

Buongiorno quando rientra?

"Non prima della Fiorentina, se tutto va bene".

La squadra è pronta per l'assalto all'Europa?

"In passato mancavano le pressioni, voglio che le abbiano: loro la vivono bene, si allenano bene, ma mi preoccupa l'emergenza. Sugli esterni non abbiamo cambi, dobbiamo valutare Djidji e Tameze. Voglio che ci sia pressione e che sappiano che possono regalare una gioia. Non voglio che subiscano le pressioni, ma che le sentano: i tifosi ci hanno fatto sentire un appoggio enorme, domani voglio il massimo. Non dobbiamo avere stress, possiamo giocarcela bene".