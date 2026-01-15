Italiano: "Sta tornando il Bologna di un mese fa e ne sono contentissimo. Skorupski e Immobile..."

Il Bologna di Vincenzo Italiano (prossimo avversario della Fiorentina, domenica al Dall'Ara) torna alla vittoria dopo un periodo di difficoltà; il tecnico rossoblù a Dazn e successivamente in conferenza (come riportato da Tuttomercatoweb) plaude i tre gol anche se l'autorete di Freuler stava vanificando tutto il buono fatto fino a quel momento: "Un tassello alla volta, come l'atteggiamento che mi è piaciuto, secondo me l'abbiamo riproposto anche oggi. Oggi abbiamo sbloccato lì davanti, era un bel po' che non facevamo gol con alcuni elementi che per noi sono importantissimi. Vedi Orsolini, vedi Jens, e piano piano metteremo a posto tutto. Non mi sono piaciuti i gol che abbiamo subito perché poca attenzione, potevamo evitarli. Ripeto, un tassello alla volta. Stiamo tornando quelli di un mese fa e di questo ne sono contentissimo".

Come mai in porta c'era Ravaglia e non Skorupski?

"Lukasz ha ancora bisogno di qualche allenamento. Parlando con lo staff medico e anche con lui, è venuto in panchina perché è giusto riportarlo dentro, perché deve ricominciare ad assaporare il gruppo squadra, le partite, tutto quello che è la preparazione alle gare. Ma ha ancora bisogno di qualche allenamento ed è stato tutto programmato insieme allo staff medico".

Cosa manca ora?

"Un po' più di attenzione e malizia in certi momenti. Cercando continuità nei risultati, cercando di stare al passo con quelle forti, che vanno a velocità supersonica là davanti. Mi auguro che gli attaccanti, sembra scontato, facciano la differenza. Lì davanti dobbiamo essere concreti, letali, velenosi".

Si è sentita l'assenza di Lucumi? Dominguez ha dimostrato a Rowe come si entra pur non essendo titolare?

"Secondo me no, abbiamo solo subito i due gol, non abbiamo mai subito la pressione dell'Hellas. Non siamo andati in sofferenza. Dominguez secondo me oggi ha fatto una delle migliori partite da quando sono è Bologna. Lo avevo detto prima della partita, bellissima risposta da parte sua. Mi è piaciuto. Non sempre palla al piede: è stato bravissimo anche ad attaccare la profondità, glielo dico sempre".

Immobile può essere il valore aggiunto di questo Bologna?

"Immobile crescerà. Lo sta facendo. L'infortunio che ha avuto è molto simile a quello di Lukaku. Ciro è rientrato molto più velocemente, ma bisogna andare cauti. Un grande rientro per noi".

Quanto è difficile confermarsi alla seconda stagione?

"Questo mese qua ha un po' macchiato il percorso positivo che abbiamo fatto, giriamo a soli tre punti dall'anno scorso. Abbiamo avuto un periodo così a dicembre, ma ripeto: sono 3 punti in meno dell'anno scorso. Dobbiamo recuperare un po' di gol che ci aveva portato in dote Ndoye, lo stiamo facendo. In questo periodo eravamo in un angolo del ring a prendere colpi, l'importante era non prendere quello del ko".

Dal mercato arriva qualcosa?

"È arrivato un centrale, dico sempre che sono in buone mani, mi affido ai direttori. Dobbiamo solamente curare le sfumature e sottigliezze".