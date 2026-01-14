Italiano: "Skoruspki è convocato. Immobile non è in condizione"

Alla vigilia della partita contro il Verona, Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha parlato del momento che il suo Bologna sta vivendo e della situazione dei giocatori in rientro dagli infortuni, che possono interessare la sua prossima avversaria, la Fiorentina: "Skoruspki è convocato e pienamente recuperato, sceglierò all'ultimo tra lui e Ravaglia. Immobile non ha ancora la condizione per partire dall'inizio e sarebbe un cambio obbligato, ma lo vedo più sciolto e in crescita. Mi sta piacendo l'atteggiamento della squadra, ora però dobbiamo imparare ad essere più concreti davanti".