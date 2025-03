Il miracoloso recupero di Retegui e quel sogno che l'Atalanta culla ancora

vedi letture

L'edizione di Bergamo del Corriere della Sera definisce "miracoloso" il recupero last minute di Mateo Retegui per la trasferta dell'Atalanta oggi a Firenze. L'attaccante, che è stato escluso all'ultimo minuto dai giocatori a disposizione di Spalletti per le due sfide della Nazionale contro la Germania, quindi partirà dalla panchina dove si siederà Tullio Gritti, vice di Gasperini a causa della squalifica del tecnico nerazzurro. Insieme a Retegui ha recuperato anche Cuadrado, ex di turno che però dovrebbe anche lui partire tra le riserve.

Per l'Atalanta - si legge - questa sfida vale ancora un sogno "impossibile" che pur non essendo citato si capisce benissimo. Dalle parti di Bergamo ancora in tanti sognano di restare aggrappati fino alla fine della stagione alla lotta scudetto. Ma Firenze è un ostacolo importante, che i nerazzurri dovranno superare anche senza un altro giocatore chiave e squalificato nell'ultimo turno, ovvero Ederson.