Il Bologna con un difensore in più: annuncio per Helland
L'ex tecnico della Fiorentina, ora al Bologna, Vincenzo Italiano (nella foto) da oggi ha un difensore in più. Il club rossoblù, avversario domenica della Fiorentina al Dall'Ara, ha infatti ufficializzato il norvegese classe 2005 Eivind Helland che arriva a tiolo definitivo dal Brann. Ecco la nota del club:
"Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal SK Brann il diritto alle prestazioni sportive del difensore Eivind Helland.
Secondo norvegese nella storia del club, Helland è un difensore centrale moderno di imponente struttura fisica, abile nell’impostazione dal basso e nella gestione del possesso. Nato nel 2005, Eivind muove i primi passi nel settore giovanile del Sædalen, prima di trasferirsi al Fyllingsdalen, dove debutta in Prima squadra nel 2021. Il passaggio al Brann segna una tappa decisiva del suo percorso: nel 2023 arriva l’esordio in Eliteserien, seguito nel 2024 dalle prime presenze nelle competizioni UEFA. Nell’ottobre scorso è giunta anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore norvegese, ulteriore conferma di una crescita costante e di un talento in piena ascesa".
