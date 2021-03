IBRA, Adesso devo tornare io: da domenica si lotterà

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato da SkySport nel postpartita di San Siro. Ecco le sue parole dopo il ko di stasera che è costato l'eliminazione ai rossoneri dall'Europa League: "C'è tanta delusione, è normale, abbiamo fatto molto bene due partite, abbiamo sbagliato un pallone e abbiamo subito gol. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni. Serve che Zlatan torni in campo ad aiutare la squadra, il campionato non è finito. Bisogna andare avanti e continuare questa stagione. Oggi non meritavamo di uscire ma questo è il calcio, si impara anche dai momenti negativi per crescere. Andiamo avanti. La qualificazione Champions? Bisogna tornare più forti, imparare dagli errori e migliorare ancora di più. Bisogna crescere e diventare più forti. Domenica si gioca per andare avanti".