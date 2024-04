GILARDINO, In campo conta l'attitudine non il ruolo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A parlare ai microfoni di DAZN nel pre-gara di Fiorentina-Genoa anche il tecnico dei rossoblu Alberto Gilardino, che ha commentato così le scelte di formazione: "Gudmundsson o Messias mezzala? Lo vedrete tra qualche ora, ma non è la posizione che conta. L'attitudine dei giocatori invece nel campo, la volontà di andarsi a ritrovarsi la zona del campo per essere pericolosi quando siamo in possesso e avere un'attitudine anche in fase difensiva.

La volontà di responsabilizzare i ragazzi nel campo, di avere qualità oltre che tecniche anche di attacco alla profondità per ripartire e cercare di essere pericolosi. Questa la volontà nella preparazione della gara".