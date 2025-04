Qui Empoli, la probabile formazione anti-Viola: Ismajli può tornare dal 1'

Su EmpoliChannel è presente un focus legato alla probabile formazione degli azzurri in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. Qualche ballottaggio per D’Aversa che ritrova anche Ismajli. L’albanese si è allenato tutta la settimana con il gruppo e quindi è a completa disposizione. Probabilmente dovrebbe riprendersi la maglia da titolare. Anjorin è rimasto a Empoli per allenarsi al meglio e il tecnico sta valutando se lanciarlo dal primo minuto a fianco di Grassi. Pezzella torna dopo aver saltato la sfida col Venezia per un problema gastrointestinale. In avanti Solbakken ha convinto a Bologna, da capire se potrà essere una scelta dal primo minuto per avere un cambio pesante in più nella ripresa.

EMPOLI (3-4-2-1): 23 Vásquez; 2 Goglichidze, 34 Ismajli, 21 Viti; 11 Gyasi, 5 Grassi, 8 Anjorin, 3 Pezzella; 99 Esposito, 10 Fazzini; 29 Colombo.