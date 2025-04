Il Betis prepara la supersfida ai viola. E intanto lavora al riscatto di Antony

Non solo campo - e Conference League - per il Real Betis: l'eurorivale della Fiorentina nella semifinale di Conference pensa anche al mercato e a blindare un talento rinato a Siviglia. Si tratta di Antony, un calciatore che sembrava perso a Manchester, sponda United: nella prima parte di stagione aveva raccolto 14 presenze tra Premier League, Europa League e Coppa di Lega, segnando solo una volta. Arrivato a gennaio in Spagna, invece, ha disputato 18 partite tra Liga e Conference League, realizzando cinque gol e fornendo quattro assist. Un fattore in più da tenere d’occhio per la Fiorentina.

Le sue prestazioni hanno convinto il club andaluso a cercare il riscatto dal Manchester United, rimanendo colpiti dall’adattamento del giocatore alla nuova realtà. Tuttavia, come riporta il Mirror, l’operazione non sarà semplice: ci sono ostacoli economici da superare e saranno necessari diversi incontri per trovare un’intesa tra le parti. Ciò che è certo è che il Betis vuole trattenere un elemento che ha saputo distinguersi.