Betis, Pellegrini verso la Fiorentina: "Adesso conta solo battere loro e l'Espanyol"

Ai canali ufficiali del Betis, il tecnico degli andalusi Manuel Pellegrini ha rivolto lo sguardo ai prossimi impegni della sua squadra. Lo ha fatto con una breve intervista alla tv ufficiale del club, in cui si è speso brevemente anche sull'imminente match con i viola in Conference League: "Abbiamo possibilità di giocare la prossima Champions League ma possiamo anche centrare la finale di Conference. Ora siamo in un momento in cui può succedere di tutto ma vogliamo qualificarci, non ci dimenticheremo della Liga ma daremo tutto per passare contro la Fiorentina. In questo momento conta solo battere loro e l'Espanyol".