GILARDINO, Domani out Balotelli: per ora va tutelato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida di domani contro al Fiorentina, Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati, anche le condizioni di Mario Balotelli e le possibilità di convocarlo per la partita di domani. Ecco, a tal proposito, le parole dell’allenatore rossoblù: “Mario è arrivato con grandissima motivazione. Ho parlato tanto con lui.

In questo momento il suo programma prevede una settimana di lavoro sia con la squadra sia con lavori fisici. Abbiamo fatto dei test e, per il momento, domani non sarà convocato. Una scelta concordata con lui. Pensiamo tra una settimana, a Parma. Balotelli è un ragazzo che va tutelato in tutto e per tutto: ho avuto modo di parlare tanto con lui e so quello che può darci. Come però ho detto nelle precedenti conferenze, non può risolvere da solo situazioni e problemi, quindi la cosa basilare e la priorità è – e sempre sarà – la squadra“.