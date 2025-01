GILA, Fiorentina? Saremo al 100%. Vincere per la continuità

FirenzeViola.it

Mario Gila, che ha messo la gara in discesa segnando il gol del vantaggio sulla Real Sociedad già al 5' di gioco, ha avvertito la Fiorentina avversaria domenica in campionato all'Olimpico: "Stiamo bene, sarà molto importante vincere domenica perché ci darebbe molta continuità in Serie A. Oggi era molto importante per mantenere la testa positiva, noi lavoriamo bene, sappiamo che dovremo fare una gara molto importante. Siamo giovani, non abbiamo stanchezza, ma voglia di fare e di vincere. Saremo al 100%".