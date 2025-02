Giallo pesante in casa Verona: Bradaric salterà la sfida contro la Fiorentina

Aveva un solo diffidato per la gara di questa sera a San Siro Paolo Zanetti ed è stato ammonito al 43’ del primo tempo: il riferimento va a Milan-Verona e in particolare al difensore gialloblù Domagoj Bradaric che è finito sul taccuino dei cattivi per un fallo a centrocampo su Joao Felix. Il classe ’99 salterà dunque la partita di domenica 23 febbraio al Bentegodi contro la Fiorentina, nella quale invece rientrerà dalla squalifica l’ex viola Ghilardi.