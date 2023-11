GENK, Ai tifosi: “Vogliamo un’avventura indimenticabile”

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questo il comunicato del Genk pubblicato sul proprio sito ufficiale in vista della sfida contro la Fiorentina: “Mercoledì la nostra squadra partirà per Firenze e giovedì sera affronteremo la Fiorentina. La nostra quinta partita nella fase a gironi della UEFA Conference League. La partita si giocherà allo Stadio Artemio Franchi e ha una capienza di circa 48.000 posti.

È commovente vedere che circa 1.400 Genkies stanno facendo il viaggio in Italia per tifare per i nostri ragazzi! Naturalmente vogliamo che tutto vada per il meglio, quindi abbiamo creato una pratica guida per i sostenitori con tutte le informazioni pratiche e i consigli di viaggio di cui hai bisogno. Insieme facciamo in modo che questo viaggio in Europa diventi di nuovo un'avventura indimenticabile! Un piccolo consiglio: sopra la sezione visitatori non c'è tettoia, quindi assicuratevi di avere con voi indumenti caldi e resistenti alla pioggia. In questo modo rimani comodo e asciutto, qualunque sia il tempo”.