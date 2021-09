GASPERINI, Episodi troppo pesanti, ma la Viola è top

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Sky della sconfitta rimediata contro la Fiorentina: "Non abbiamo regalato niente, abbiamo fatto la nostra partita e sono molto contento. Nel primo tempo ci sono stati degli episodi troppo pesanti contro di noi che hanno condizionato la gara. La sconfitta ci lascia del rammarico, ma faremo bene anche quest'anno. Abbiamo giocato contro una squadra forte".

Niente allarmismi per la Champions?

"No no, spero solo che su certi episodi arbitrali prima o poi si faccia chiarezza. Dico solo che abbiamo fatto una prestazione di livello contro un'ottima squadra".

Come stanno cambiando gli equilibri di leadership?

"E' evidente che quando un allenatore sta sei anni in una squadra le cose cambiano. Sono convinto che ci adatteremo bene anche quest'anno ai nuovi equilibri. Per certi aspetti quest'anno la squadra è stata completata nei reparti, è stato sostituito il portiere, anche Romero ed è arrivato Zappacosta. Mentre non mi aspettavo che non agissimo sul reparto avanzato, evidentemente la società non ci è riuscita. Ma adesso abbiamo bisogno di giocare, recuperare Muriel, la qualità di Ilicic e Malinovskyi".

Cosa si aspettava di più in attacco?

"Io il mercato lo farei sempre con gli attaccanti, piuttosto li farei giocare in difesa (ride, ndr). Anche perché è dove puoi effettivamente strappare, come in partite simili a questa sera. E' una battaglia che faccio da sempre".