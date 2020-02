GASP, Abbiamo giocato meglio noi. La maglietta...

Queste le parole di mister Gasperini, a Sky Sport, dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Sono tre punti importantissimi quelli di oggi per noi. Quello di Firenze è storicamente un campo difficile. Abbiamo battuto una squadra in ottima condizione indubbiamente. La partita non è stata facile, globalmente credo che abbiamo fatto una gara migliore rispetto alla Fiorentina e il risultato ci sta tutto. Dobbiamo sempre considerare la forza dell’avversario, abbiamo creduto di poter vincere la partita e ci siamo riusciti. Non avevo visto la maglietta con su scritto “Gasperini uno di noi”, è una bella presa in giro. L’altra volta avevamo esagerato e oggi ci stava qualche offesa e qualche sfottò nel limite delle cose. Mi auguro che Firenze torni a sostenere la sua squadra come è giusto che sia e preoccuparsi un po’ meno dell’avversario. Gomez per noi è una risorsa importante, è un riferimento nella costruzione del gioco. Zapata apparentemente stava meglio una o due partite fa ma ha bisogno di giocare. La sua presenza si fa sempre sentire. Arrivano a Bergamo sempre giocatori con tanta carica anche se magari sono poco conosciuti”.