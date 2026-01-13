G.S.: Stangata per Cambiaghi: salta la Fiorentina. Due giornate a Conte

Dopo aver messo sotto la lente d'ingrandimento le decisioni del giudice sportivo relative alla squadra viola, ecco le sanzioni più curiose che hanno riguardato gli altri calciatori e le società di Serie A. Arriva le decisione per Antonio Conte: Sono due le giornate di squalifica inflitte al tecnico partenopeo per aver rivolto un'espressione ingiuriosa agli ufficiali di gara ed essere entrato a stretto contratto col quarto ufficiale poi ripetute nel tunnel, protestando e ripetendo frasi ingiurioso, successivamente reiterate anche nel tunnel che adduce agli spogliatoi. Per quanto riguarda i calciatori, arriva la stangata per Gaspar e Cambiaghi.

Il giocatore del Lecce è stato squalificato per tre giornate per aver colpito con un calcio all'altezza della coscia un avversario che si trovava a terra e, successivamente, aver rivolto un aronico applauso a un assistente. Il calciatore del Bologna è invece stato squalificato per due giornate per aver colpito volontariamente con il gomito il viso di un avversario dal quale, precedentemente, aveva ricevuto una spallata. A causa di questa decisione, l'esterno italiano salterà la sfida di domenica 18 gennaio contro la Fiorentina.