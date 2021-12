DIONISI, Miglior Sassuolo? Spero ci sia alla prossima

Vittoria per il Sassuolo contro la Lazio. Alessio Dionisi, allenatore dei neroverdi, ha parlato così dalla sala stampa del Mapei Stadium.

Vi siete sbloccati dopo il gol subito. Poi solo Sassuolo.

"Parlare di sblocco dopo il primo gol loro, nì, perché l'hanno fatto subito ed è la dimostrazione che in partita c'eravamo, non è cambiato nulla. In uscita palla abbiamo sbagliato, brava la Lazio. Noi abbiamo continuato. Non è un caso se altre volte traversa-gol e oggi traversa-fuori, non bisogna dimenticare gli episodi positivi e negativi".

Il miglior Sassuolo come continuità sulla partita?

"Non lo so. Io spero di no, spero che il mio Sassuolo si veda alla prossima, troveremo una squadra forte che in casa batte tutti ma dobbiamo proviamo a essere migliori già dalla prossima, nelle difficoltà che vivremo".