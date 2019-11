D'AVERSA, Chiesa? Può migliorare ancora. Domani...

L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro la Fiorentina: "L'aspetto mentale sarà diverso, i viola hanno ribaltato il risultato col Sassuolo, sono stati bravi anche i subentrati. Hanno giocatori di qualità anche in panchina. noi dobbiamo affrontare in maniera equilibrata ogni partita indipendentemente dai risultati da cui veniamo. Infortuni? Pezzella aveva preso una botta, Bruno Alves si è nuovamente fermato in allenamento. Rientra Cornelius tra i convocati ma si è allenato solo oggi, in lista torna anche Gagliolo ma non ha fatto nemmeno un allenamento. Vlahovic e Boateng? Hanno caratteristiche diverse, hanno fatto bene entrambi. Dipende dalle scelte di Montella se far partire uno esperto o uno più giovane. Chiesa come suo padre? Il papà aveva più caratteristiche da punta, devo dire che alcune caratteristiche le ha simili. E' molto giovane, può migliorare e diventare ancora più forte".