CREMONESE, La formazione anti-Ternana di C. Italia

Alle 21 fischio d'inizio per la terza partita di Coppa Italia di questo lunedì, che vedrà in campo Cremonese-Ternana. Occhio ovviamente sui primi avversari in campionato della Fiorentina per capire le scelte di Massimiliano Alvini che ha dovuto fare a meno di Baez squalificato. Ecco la formazione:

(3-4-1-2): Radu; Sernicola, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Tsadjout.

A disp.: Ciezkowski, Sarr, Ciofani, Bonaiuto, Di Carmine, Bianchetti, Bartolomei, Acella, Tenkorang, Quagliata, Ndiaye, Milanese.