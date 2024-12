CAGLIARI, Oggi seduta in vista dei viola: schemi e partita

Fonte: cagliarinews24.com

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi

Il Cagliari di mister Davide Nicola si è ritrovato questa mattina al CRAI Sport Center di Assemini per proseguire la marcia d’avvicinamento verso la sfida del Franchi. Di seguito il comunicato:

“Nuova seduta di allenamento per i rossoblù di mister Nicola, impegnati al CRAI Sport Center nella preparazione alla gara di domenica contro la Fiorentina. Il programma di lavoro: squadra in campo per svolgere prima gli esercizi di attivazione, poi spazio alla tattica. I calciatori, a gruppi, hanno provato delle situazioni di gioco in funzione del match; a chiudere la sessione delle partitelle giocate su campo ridotto. Lavoro personalizzato per Gianluca Lapadula. Domani, venerdì 6, nuova seduta fissata al mattino”.