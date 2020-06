BRESCIA, Senza Balotelli a Firenze toccherà ad Ayé

Il Brescia prepara il ritorno in campo, lunedì prossimo in casa della Fiorentina, privo del suo uomo simbolo, Mario Balotelli. L'attaccante italiano sta infatti vivendo un momento di profonda spaccatura con lo spogliatoio, e senza di lui l'allenatore Diego Lopez dovrebbe puntare su Florian Aye per guidare il reparto offensivo delle Rondinelle. Il 23enne si gioca la permanenza in Serie A, e al momento non sembra aver molta concorrenza visto che Ernesto Torregrossa è acciaccato e Alfredo Donnarumma è ancora in cerca del rilancio.