BRESCIA, Il probabile undici anti-viola: c'è Romulo

Come riporta la versione online del quotidiano BresciaOggi, la sfida tra Brescia e Fiorentina si avvicina e si diradano i dubbi sulle formazioni che si affronteranno lunedì sera a Mompiano. Per i biancazzurri confermato il consueto 4-3-1-2, con Joronen tra i pali, Sabelli, Cistana, Chancellor e Mateju (oppure Martella) in difesa, Bisoli e Dessena mezze ali, Tonali regista, Romulo trequartista, Donnarumma e Balotelli punte. L’alternativa prevede l’utilizzo di Spalek a supporto degli attaccanti, con l’arretramento di Romulo e l’esclusione di Dessena.