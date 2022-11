BRAGA, Stop in campionato ma giocherà in coppa

Lo Sporting Braga, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, si fermerà in campionato come i viola. I portoghesi però non avranno uno stop lungo come quello della squadra di Vincenzo Italiano visto che il 26 novembre torneranno in campo per disputare il match di Allianz Cup, coppa di lega portoghese che mette di fronte le squadre della Primeira Liga e della Segunda Liga, contro il Trofense. Scenderanno poi in campo il 3 e l'11 dicembre nella medesima competizione e ripartiranno in campionato il 28 dicembre, nel big match contro il Benfica.