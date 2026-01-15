Bologna, visite mediche in corso per il nuovo difensore Helland

Redazione FV

Il Bologna di Vincenzo Italiano, prossimo avversario in campionato della Fiorentina, ha completato sul mercato l'arrivo di un nuovo difensore centrale. Si tratta di Eivind Helland, centrale classe 2005 che, stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, è atterrato a Milano questa mattina e in questi minuti è all’Isokinetic di Casteldebole per le visite mediche di rito prima della firma del contratto. Helland arriva dal Brann per 7 milioni di euro più bonus, e firmerà un contratto  fino al 2030, con opzione per il quinto anno.