Bologna, visite mediche in corso per il nuovo difensore Helland
FirenzeViola.it
Il Bologna di Vincenzo Italiano, prossimo avversario in campionato della Fiorentina, ha completato sul mercato l'arrivo di un nuovo difensore centrale. Si tratta di Eivind Helland, centrale classe 2005 che, stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, è atterrato a Milano questa mattina e in questi minuti è all’Isokinetic di Casteldebole per le visite mediche di rito prima della firma del contratto. Helland arriva dal Brann per 7 milioni di euro più bonus, e firmerà un contratto fino al 2030, con opzione per il quinto anno.
Pubblicità
Avversari
Le più lette
2 Paratici arriva con un ricco palmares. Era da Allodi che non c’era uno così titolato. Harrison: si tratta a oltranza per chiudere
3 Ecco Solomon: "La Fiorentina è una scelta legata solo al calcio. Quando mi hanno chiamato ho guardato la classifica e non ci credevo"
Copertina
Lorenzo Di BenedettoParatici, il Tottenham e l'arrivo del dirigente a Firenze: tutto quello che sta succedendo. Il mercato va però avanti a prescindere e sia Harrison che Solomon non sono colpi da "vecchia gestione". Adesso altri 3 colpi in meno di tre settimane
Angelo GiorgettiTre nomi a sorpresa per il salto di qualità: un centrale, un mediano, un esterno alto. Paratici lavora da remoto, ci aspettiamo un mercato imprevisto da club internazionale. Baldanzi, un mezzo mistero
Mario TeneraniVogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei viola
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com