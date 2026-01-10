Bologna, problema muscolare per Lucumi al Sinigaglia: da valutare per la Fiorentina

Si ferma Jhon Lucumi, nel primo tempo di Como-Bologna. Nel corso della gara del Sinigaglia, infatti, il difensore rossoblu si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio per problemi muscolari, lasciando il suo posto a Vitik. Da valutare quindi le sue condizioni fisiche in vista del match di domenica prossima, quando la squadra di Italiano ospiterà la Fiorentina al Dall'Ara.