Bologna, lesione al bicipite femorale per Lucumi: out un mese

Due giorni dopo il pareggio per 1-1 contro il Como, il Bologna è tornato ad allenarsi. Il club rossoblù ha comunicato che i più impiegati a Como hanno svolto lavoro di scarico, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella per gli altri. Lukasz Skorupski si è allenato in gruppo, seduta differenziata per Federico Bernardeschi. Gli esami cui è stato sottoposto Jhon Lucumi hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di 3-4 settimane.