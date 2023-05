BASILEA, Biglietteria in tilt per la gara con la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È stata presa d’assalto la vendita dei biglietti del Basilea per la trasferta di Firenze. La società svizzera ha infatti chiarito sui propri canali social la situazione per quanto riguarda la gara di Conference League con la Fiorentina, prevista giovedì prossimo al Franchi: la biglietteria del club è andata in sovraccarico vista l’alta richiesta dei sostenitori elvetici, e lo stesso Basilea ha chiesto un po’ di pazienza scusandosi per il problema. Facile quindi aspettarsi un gran numero di tifosi svizzeri per il match della settimana prossima.