BALDANZI, Ottimismo dopo la botta, ecco come sta

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Fiorentina-Empoli lunedì gli occhi saranno puntati sul gioiellino azzurro Tommaso Baldanzi, oggetto del desiderio anche del club viola, e che ieri sera ha destato un po' di timori nei suoi tifosi (e sicuramente in Andreazzoli) per l'infortunio durante la gara di Under 21 in cui è stato protagonista, prima di uscire, di un gol e un assist. Per il giocatore oggi - secondo quanto appreso da Firenzeviola - solo scarico e terapie, un classico dopo una partita sia nel club che in Nazionale.

Ma c'è ottimismo in casa empolese comunque sulle sue condizioni visto che si è trattata di una botta e che la gara ci sarà tra 5 giorni. Per questo il giocatore verrà valutato giorno per giorno da qui a lunedì.