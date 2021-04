ATALANTA, 48 ore di stop: da domani testa ai viola

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Gasperini in concomitanza delle festività pasquali, l'Atalanta tornerà al lavoro domani. A prepararsi alla Fiorentina, gara in programma al Franchi domenica alle 20.45, la banda di mister Gasperini ci penserà da domani pomeriggio, come riporta anche il canale ufficiale Atalanta.it. Il tecnico di Grugliasco ha infatti concesso due giorni di riposo alla squadra, ma alcuni dei suoi hanno deciso di tenersi comunque in allenamento.