Allegri sul duello Kean-Leao: "Hanno potenzialità enormi ma sono troppo diversi".
FirenzeViola.it
Nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, gara in programma per domani alle ore 15:00 al Franchi, Massimiliano Allegri ha parlato anche di due possibili protagonisti del match, Moise Kean e Rafael Leao: "Su Leao intendevo che all'interno della partita Leao sta maturando molto così diventa più concreto, si diverte di più a fare gol che a fare robe carine ma meno concrete. Sono due ragazzi straordinari, non so chi canta meglio, hanno potenzialità straordinarie con caratteristiche completamente diverse".
Pubblicità
Avversari
Il Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadradi Alberto Polverosi
Le più lette
2 Brescianini è aria fresca a centrocampo, ma il mercato è solo all'inizio. Baldanzi, Gud, Fortini, Dominguez e Fazzini: occhio agli intrecci con Roma e Bologna
Copertina
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com