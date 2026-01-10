Allegri sul duello Kean-Leao: "Hanno potenzialità enormi ma sono troppo diversi".

Nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, gara in programma per domani alle ore 15:00 al Franchi, Massimiliano Allegri ha parlato anche di due possibili protagonisti del match, Moise Kean e Rafael Leao: "Su Leao intendevo che all'interno della partita Leao sta maturando molto così diventa più concreto, si diverte di più a fare gol che a fare robe carine ma meno concrete. Sono due ragazzi straordinari, non so chi canta meglio, hanno potenzialità straordinarie con caratteristiche completamente diverse".