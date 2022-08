ALLEGRI, Spero in Di Maria e Bonucci per Firenze

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la Romaha fatto il punto anche sugli infortunati di casa bianconera, ponendo la Fiorentina come obiettivo: "Bonucci non sarà convocato perché non sta ancora bene, la gamba se la sente un po' strana e le cose a mezza via non si possono fare. Quel ruolo è talmente importante che ho bisogno di giocatori al 100%, anche perché da mercoledì prossimo giochiamo ogni tre giorni. Di Maria ha lavorato parzialmente con la squadra, l'obiettivo è averlo a disposizione per Firenze: se poi tutto andrà bene verrà con noi per lo Spezia, ma la vedo mdura. Szczesny domani sarà a disposizione e potrebbe giocare. Kaio Jorge ha avuto un problema serio al tendine rotuleo, Chiesa sta recuperando ma non sappiamo quando sarà a disposizione della squadra. Pogba lo stesso e Aké è alle prese con una frattura del malleolo. Spero di avere Di Maria e Bonucci per la gara di Firenze".