A. DE ROSSI, Con ACF gara aperta. Crea tanto ma...

Domani alle 15 la Fiorentina Primavera affronterà la Roma allenata da Alberto De Rossi. Il tecnico giallorosso ha presentato così la gara attraverso i canali ufficiali della Roma "Sarà una partita apertissima come all'andata perché sono due squadre che cercano il gol, giocano da dietro, non aspettano l'errore degli altri. Il collega, che poi mi fa strano chiamare collega Alberto, sta facendo un buon lavoro, hanno giocatori di qualità e creano tante occasioni ma ne prendono, speriamo di girare il tutto a favore nostro. Noi meglio in casa che fuori per le statistiche? tatticamente da fuori casa o in casa non cambiamo, facciamo la nostra partita"