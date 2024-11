FIORENTINA, La rivincita contro il Real Madrid nella "Coppa La Nazione" e l'ultimo successo in Coppa Italia

Nuova puntata di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove continua il nostro viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini, hanno raccontato la particolare storia della "Coppa La Nazione", in onore del centenario del quotidiano fiorentino, nel settembre del 1959. Un'amichevole di grande fascino perché è la riedizione della finale di Coppa dei Campioni del 1957 tra Fiorentina e Real Madrid finita 2-0 per i Blancos. Inoltre è stato raccontato l'ultimo trofeo della storia della Fiorentina, o meglio dell'AC Fiorentina perché l'ACF Fiorentina ha successivamente trionfato in Serie C2. Si tratta della Coppa Italia del 2001 che gli uomini di Mancini, che sostituì Terim nel corso della stagione, vinsero di fronte al Parma.

COPPA LA NAZIONE

9 settembre 1959

Fiorentina-Real Madrid 2-1 (Lojacono, Montuori)

Quell'anno la Fiorentina arrivò in finale di Coppa Italia perdendo contro la Juventus nell'atto conclusivo. I gigliati giocarono comunque la Coppa delle Coppe che poi vinsero. La sfida con il Real Madrid fu una festa per Firenze. Al Comunale addirittura furono contati circa 60.000 spettatori. Per i viola si trattò di una vera e propria rivincita, anche per l'allenatore dei toscani Luis Carniglia che la Fiorentina prese proprio dai madrileni.

COPPA ITALIA 2000-2001

Finale d'andata - 24 maggio 2001

Parma-Fiorentina 0-1 (Vanoli)

Finale di ritorno - 13 giugno 2001

Fiorentina-Parma 1-1 (Nuno Gomes)

Allora la finale si giocava ancora andata e ritorno. Il Parma, forse superiore ai viola a livello tecnico, perse però la coppa nella doppia sfida. Prima di affrontare il Parma i viola giocarono la Salernitana negli ottavi di finale, il Brescia ai quarti di finale e il Milan in semifinale. Vanoli nei minuti finali al Tardini e Nuno Gomes, sempre nella ripresa, al Franchi decisero la doppia finale. Inutile il gol di Milosevic per i ducali nel match di ritorno.