FIORENTINA, La doppia finale di Coppa delle Coppe del 1962 e la rivincita del 1989 contro l'Atletico Madrid

Nuova puntata di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove continua il nostro viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini, hanno raccontato la finale di Coppa delle Coppe del 1962, la seconda consecutiva giocata dalla Fiorentina dopo il successo nell'edizione precedente, contro l'Atletico Madrid e un'altra doppia sfida contro i Colchoneros, giocata a Perugia, valida per i trentaduesimi di Coppa Uefa del 1989-1990

COPPA DELLE COPPE 1961-1962

Finale d'andata - 10 maggio 1962 (Glasgow)

Atletico Madrid - Fiorentina 1-1 (Hamrin)

Finale di ritorno - 5 settembre 1962 (Stoccarda)

Atletico Madrid - Fiorentina 3-0

In quell'edizione della Coppa delle Coppe la Fiorentina si presentava da campione in carica. Dopo aver battuto il Rapid Vienna agli ottavi di finale, la formazione gigliata eliminò gli slovacchi dello Zilina, dopo aver perso la gara d'andata in trasferta, e l'Ujpest in semifinale. All'Hampden Park di Glasgow il 10 maggio 1962 la finale di andata tra viola e Atletico Madrid finì 1-1. La gara di ritorno, questa è la grande particolarità, non si giocò poco dopo quella di andata ma all'inizio della successiva stagione, il 5 settembre a Stoccarda. Questo perché non erano previsti nè i calci di rigore nè il lancio della monetina e, causa mondiale cileno del 1962, non venne trovato uno spazio disponibile prima del termine della stagione. In Germania l'Atletico Madrid battè i viola 3-0 e conquistò la coppa.

COPPA UEFA 1989-1990

Andata trentaduesimi di finale - 12 settembre 1989

Atletico Madrid - Fiorentina 1-0

Ritorno trentaduesimi di finale - 26 settembre 1989 (Perugia)

Fiorentina - Atletico Madrid 1-0 (4-1 dcr) (Buso)

A oltre trent'anni di distanza dalla sconfitta in finale di Coppa delle Coppe, la Fiorentina trovò la sua rivincita contro l'Atletico Madrid. Si trattava del primo turno, i trentaduesimi di finale, di Coppa Uefa del 1989-1990. Quell'edizione della seconda coppa europea per club sarà ricordata per la doppia finale contro la Juventus, ma la prima doppia sfida i viola la disputarono contro i Colchoneros. All'andata in Spagna a spuntarla furono i madrileni per 1-0 ma al ritorno, che si giocò a Perugia, grazie ad una rete di Renato Buso i gigliati recuperarono il gol di svantaggio. Alla fine a passare fu la Fiorentina ai calci di rigore.

