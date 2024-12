FIORENTINA, La Coppa Italia della vendetta su Juve e Lazio e la Supercoppa di "Irina te amo"

Nuova puntata di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove continua il nostro viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini, hanno raccontato due grandi vittorie della storia viola come la Coppa Italia della stagione 1960-1961 e la Supercoppa Italiana contro il Milan nel 1996.

Coppa Italia 1960-1961

Ottavi di finale - 15 febbraio 1961

Messina Fiorentina 0-2 (Benetti, Petris)

Quarti di finale - 3 maggio 1961

Roma-Fiorentina 4-6 (Da Costa, Petris 3, Milan 2)

Semifinale - 10 maggio 1961

Fiorentina-Juventus 3-1 (Milan, Marchesi, Da Costa)

Finale - 11 giugno 1961

Fiorentina-Lazio 2-0 (Petris, Milan)

Una vittoria, quella del 1961, che dopo due anni di finali perse da parte della Fiorentina, porta i viola ad alzare la seconda Coppa Italia della propria storia vendicando idealmente le due finali precedentemente perse, ovvero quelle contro Lazio e Juventus. La squadra di Beppe Chiappella, con Hidegkuti direttore tecnico, nel percorso che ha portato ad alzare la Coppa, oltre ad aver superato nettamente prima il Messina e poi la Roma in trasferta, annichilisce la Juventus in una partita storica, battendola per 3-1 per poi annientare i biancocelesti in finale con un netto 2-0.



Supercoppa italiana 1996

Finale - 25 agosto 1996

Milan-Fiorentina 1-2 (Batistuta 2)

La vittoria della Supercoppa italiana a San Siro è una delle pagine più belle dell'intera storia viola, ricordata anche per la dedica di Gabriel Omar Batistuta alla moglie dopo la punizione vincente che portò i viola ad alzare la coppa per la prima volta nella storia della Fiorentina: quel "Irina te amo" che ancora riecheggia nella memoria di tutti i tifosi fiorentini. Una doppietta quella dell'argentino che permise alla Fiorentina, vincitrice della Coppa Italia della stagione precedente, di battere il fortissimo Milan campione della Serie A in carica.

CLICCA QUI PER VEDERE TUTTE LE PUNTATE DELLA STAGIONE



CLICCA QUI PER ASCOLTARE TUTTI I PODCAST DELLE PUNTATE PRECEDENTI