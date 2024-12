FIORENTINA, La Coppa Italia dal percorso netto del '95-'96 ricordata da Claudio Ranieri

Nuova puntata di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove continua il nostro viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini, hanno raccontato una grande vittoria della storia viola come la Coppa Italia della stagione 1995-1996. A ricordare quel trofeo è il contributo audio di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ma all'epoca allenatore della Fiorentina, che ricorda così la competizione: "Coppa Italia 95-96, ricordo che vincemmo tutte le partite di qualificazione, segnando 17 reti e subendone solo 3, tutte fuori casa. Ma il ricordo più importante fu quando, dopo aver vinto la coppa a Bergamo, quando tornammo a Firenze lo stadio era pieno e i tifosi erano lì ad aspettarci. La gente era già in campo ad attenderci. Erano circa 20 anni che la Fiorentina non vinceva un titolo".

COPPA ITALIA 1995-1996

Secondo turno 30 agosto 1995

Ascoli-Fiorentina 1-2 (Serena, Savio aut.)

Ottavi di finale 25 0ttobre 1995

Lecce-Fiorentina 0-5 (Rui Costa, Batistuta, Baiano 2, Robbiati)

Andata Quarti di finale 30 novembre 1995

Fiorentina-Palermo (Batistuta)

Ritorno Quarti di Finale 13 dicembre 1995

Palermo-Fiorentina 1-2 (Baiano, Rui Costa)

Andata Semifinale 15 febbraio 1996

Fiorentina-Inter 3-1 (Batistuta 3)

Ritorno Semifinale 28 febbraio 1996

Inter-Fiorentina 0-1 (Batistuta)

Andata Finale 2 maggio 1996

Fiorentina-Atalanta 1-0 (Batistuta)

Ritorno Finale 18 maggio 1996

Atalanta-Fiorentina 0-2 (Amoruso-Batistuta)

