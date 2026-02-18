Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: a breve "Palla al centro"

vedi letture

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Chiara Andrea Bevilacqua.

Dalle 16:00, invece sarà la volta de "I Tempi Supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 ci sarà Ludovico Mauro per seguire la conferenza stampa da Byalistok e dalle 20:00 alle 21:00 sarà la volta di "Colpi d'ala" con Lorenzo Marucci e Alberto Di Chiara. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!