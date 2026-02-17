Su RadioFirenzeViola ecco i Tempi Supplementari: seguili anche su YouTube!

Su RadioFirenzeViola ecco i Tempi Supplementari: seguili anche su YouTube!FirenzeViola.it
Oggi alle 16:00RFV
di Redazione FV

Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 17:00 ecco "I Tempi Supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi, trasmissione che andrà in diretta anche sul canale YouTube FirenzeViola.it. Alle 17:00 poi spazio a “Garrisca al vento”, in diretta fino alle 19:00 con il tandem Giacomo Galassi-Costantino Nicoletti. Successivamente, dalle 19:00 alle 20:45, toccherà a "Calciopiù on air". Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!