Radio FirenzeViola ancora in diretta: ora c'è "Calciopiù on air"

Oggi alle 18:57RFV
di Redazione FV

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Dalle 19:00 alle 20:45, la programmazione in diretta prosegue con "Calciopiù on air" a cura della redazione di "Calcio più" per fare il focus, come ogni martedì, sul mondo dei dilettanti. Seguirà poi il consueto appuntamento della sera, per approfondire la giornata viola, "Extra viola", in onda anche su RTV38 condotto stasera da Lorenzo Marucci.

