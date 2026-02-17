Radio FirenzeViola ancora in diretta: ora c'è "Calciopiù on air"
FirenzeViola.it
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Dalle 19:00 alle 20:45, la programmazione in diretta prosegue con "Calciopiù on air" a cura della redazione di "Calcio più" per fare il focus, come ogni martedì, sul mondo dei dilettanti. Seguirà poi il consueto appuntamento della sera, per approfondire la giornata viola, "Extra viola", in onda anche su RTV38 condotto stasera da Lorenzo Marucci.
La Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…di Angelo Giorgetti
La Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Dopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l'umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
La cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
