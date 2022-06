ZURKOWSKI, Controriscatto viola resta improbabile

I rapporti tra le dirigenze di Fiorentina ed Empoli sono ottimi e così la volontà per quanto riguarda il futuro di Szymon Zurkowski è quella di trovare un accordo che possa soddisfare entrambi le parti in causa. Tramite l'agente, il polacco ha fatto sapere di trovarsi bene in provincia, ma di essere disposto anche a tornare in viola, a patto di una garanzia di impiego. Prospettiva che però, ora come ora, la Fiorentina non può assicurargli. Per questo il contro-riscatto resta l'ipotesi più improbabile. A riportarlo è il Corriere dello Sport.