ZAZZARONI, La mediana viola è brava ma anche lenta

© foto di Lorenzo Marucci

Nell’editoriale all’interno delle pagine del Corriere dello Sport c’è spazio anche per il pensiero del direttore Ivan Zazzaroni che analizza così la prestazione della Fiorentina di ieri sera nel pareggio contro la Juventus: "Spregiudicatissima la Fiorentina di Palladino che, nonostante sia venuto a mancare l’unico centrocampista dinamico e tuttofare, Bove, insiste con i quattro attaccanti e la mediana brava ma lenta (Adli-Cataldi). [...] Della Viola posso dire tutto il bene possibile: Palladino ha un’idea molto chiara e precisa e insiste con quella. Non vuole snaturare la squadra proprio per infonderle sicurezza in ciò che fa, nel lavoro.

Di sicuro ha bisogno di un sostituto di Bove. C’è però chi sostiene che Commisso non abbia intenzione di fermarsi a due acquisti, l’altro è Valentini".