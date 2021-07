ZAPPACOSTA, Il Chelsea è pronto a cederlo per 6 mln

Secondo La Nazione l'operazione Pol Lirola con il Marsiglia dovrebbe giungere a una conclusione nei prossimi giorni, considerato il "solo" milione di differenza tra le parti. Per questo motivo Davide Zappacosta sembra più vicino alla Fiorentina: in sostituzione dello spagnolo arriverebbe il terzino del Chelsea, club che non ha interesse nel trattenerlo. Basti pensare che lo scorso anno lo ha accontentato cedendolo in prestito al Genoa. Gli inglesi lo dovrebbero, così, lasciar partire a titolo definitivo per circa 6 milioni.